Парламент Косова проголосовал за создание армии

Парламент частично признанной Республики Косово принял в пятницу три закона, связанных с преобразованием Сил безопасности в полноценную армию. Трансформация будет продолжаться десять лет.

Название Сил безопасности остается прежним, но структура и полномочия будут изменены. Новые полномочия касаются охраны суверенитета и территориальной целостности, а также защиты граждан, собственности и интересов Косова, военной поддержки гражданских властей и участия в международных операциях.

Силы безопасности Косова, в соответствии с новым мандатом, будут насчитывать около 8000 человек, из которых 3000 - резервисты. Бюджет этих сил сейчас составляет около 55 миллионов евро в год, однако в ближайшие годы он будет постепенно расти.

Из-за отсутствия поддержки со стороны сербских депутатов, которая была необходима для внесения поправок в Конституцию, правительство Рамуша Харадиная приняло решение ограничиться законодательными изменениями.

Президент Косова Хашим Тачи заявил накануне голосования, что трансформация Сил безопасности является фактором стабильности в регионе и за его пределами, и поблагодарил союзников и партнеров за понимание и поддержку. "Я заверяю все общины в Косове, особенно сербскую, что Силы безопасности будут служить всем гражданам, независимо от этнических различий", - сказал Тачи.

Между тем решение косовских властей, провозгласивших в 2008 году независимость от Сербии, вызывает недовольство Белграда и неоднозначную реакцию его основных партнеров. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил власти в Приштине, что они столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат процесс преобразования Сил безопасности в армию.

В то же время посол США в Косове Филип Коснет сказал, что Соединенные Штаты считают, что формирование косовской армии является позитивным и естественным шагом.

Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что направил письма своим коллегам из 53 стран с призывом предотвратить создание, как он выразился, "армии неосужденных террористов".

В ближайшее время на юге Сербии будет находиться президент Сербии Александр Вучич, который проведет смотр подразделений сербской армии в зоне безопасности, вблизи административной границы с Косовом.

Российский МИД осудил решение о создании косовской армии, считая, что оно ведет к дестабилизации в регионе.

На фоне попыток Европейского союза ускорить диалог между Белградом и Приштиной о нормализации отношений политическая напряженность в их отношениях продолжает усиливаться. Недавно власти в Косова ввели таможенную пошлину в размере 100 процентов стоимости на продукцию из Сербии (а также из Боснии и Герцеговины). Пошлина затронула все товары, за исключением продукции международных брендов. Этот шаг стал ответом на попытки Сербии заблокировать вступление Косова в Интерпол.

Косово, бывший автономный край в составе Сербии, не контролируется Белградом с 1999 года, с момента окончания косовского конфликта (1998-1999). В 2008 году Косово провозгласило независимость, которую признали более 100 государств-членов ООН, но не признала сама Сербия, а также Россия и Китай.