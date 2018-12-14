В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета

В Государственную думу внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета на случай отсутствия доступа к зарубежным серверам. Документ инициировали несколько парламентариев во главе с главой комитета Совета Федерации Андреем Клишасом.

В пояснительной записке к закону указывается, что его авторы учитывали якобы "агрессивный характер" новой стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в сентябре этого года. Согласно тексту документа, будет создана возможность, при которой данные российских пользователей, станут реже передаваться за рубеж. Для этого будут определяться точки, в которых российские сети подключаются иностранным.

В случае возникновения угрозы, операторы связи будут обязаны обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Закон предусматривает установку специальных технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика. При необходимости эти средства смогут заблокировать доступ к ресурсам с запрещенной информацией.

Также для работы российского интернета в изолированном режиме будет создана национальная система доменных имен DNS. Требования к ней и правила использования определит Роскомнадзор.

​В марте 2018 года бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что страна технически готова к отключению от мирового интернета.

Согласно проекту программы "Цифровая экономика", разрабатываемой по распоряжению Владимира Путина, к 2024 году 95 процентов всего трафика должно проходить через российские сети. Долю иностранного оборудования в госорганах планируют снизить до 50 процентов, а программного обеспечения – до 10 процентов. Помимо этого в 2018 году должна заработать система, которая будет обеспечивать "устойчивость и безопасность" Рунета.