Заместитель губернатора Псковской области задержан ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом сообщают источники агентства "Интерфакс".

Официально в администрации заявляют, что в отношении вице-губернатора проводятся следственные действия. Их причину не называют.

Издание "Псковская губерния" пишет, что задержание Кузнецова и обыск в его квартире могут быть связаны с "многомиллионными" хищениями в ходе приватизации.