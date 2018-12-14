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Заместитель губернатора Псковской области задержан ФСБ

Задержание. ФСБ. Архивное фото

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом сообщают источники агентства "Интерфакс".

Официально в администрации заявляют, что в отношении вице-губернатора проводятся следственные действия. Их причину не называют.

Издание "Псковская губерния" пишет, что задержание Кузнецова и обыск в его квартире могут быть связаны с "многомиллионными" хищениями в ходе приватизации.

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