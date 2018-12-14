В США бывший замглавы Военторга обвинен в отмывании денег из РФ

Американские власти заподозрили проживающих в США россиянина Леонида Тейфа, его супругу Татьяну и их сообщников в выводе десятков миллионов долларов из России. Об этом сообщает американское издание Wral. Как отмечается, 5 декабря сотрудники ФБР провели обыск в особняке Тейфа, который расположен в городе Роли в штате Северная Каролина.

По данным следствия, в период с 2010 по 2012 год Тейф, занимая пост замглавы Военторга, находил подрядчиков для Минобороны России и вынуждал их делиться средствами, которые выделялись по госконтрактам. Деньги он получал в наличной форме. За два года Тейф через офшоры вывел на американские счета 150 миллионов долларов. В деле фигурируют 70 различных банковских счетов и около 300 транзакций.

Американское законодательство запрещает оперировать средствами свыше 10 тысяч долларов, которые были получены преступным путем. Действия Тейфа квалифицированы как "хищение средств у российского государства".

Помимо коррупции Тейфа обвиняют в таких преступлениях, как попытка подкупа чиновника, обман миграционных властей, а также намерение организовать убийство в США. Как утверждается, Тейф хотел расправиться с предполагаемым любовником своей жены.

Его подельникам Алексею и Олесе Тимофеевым, которые тоже участвовали в коррупционной схеме, предъявлены отдельные обвинения за незаконную помощь иммигранту в поиске работы.

Тейфу грозит до 20 лет лишения свободы. Остальные соучастники, в том числе Татьяна Тейф, могут получить до 10 лет тюрьмы. В случае обвинительного приговора их имущество общей стоимостью 39 миллионов долларов может быть конфисковано.