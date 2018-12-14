На Урале начался процесс по делу так называемой "банды ФСБ"

В Уральском окружном военном суде начался процесс над бывшим лейтенантом ФСБ, служащим отдела по сопровождению оперативных мероприятий УФСБ по Тюменской области Алексеем Коротковым. Его обвиняют в семи убийствах, а также в 13 эпизодах разбойных нападений, хулиганства и похищения людей. "Новая газета" посвящает большую публикацию этому судебному процессу и многолетней преступной деятельности группировки сотрудников ФСБ.

Все преступления, по версии следствия, он совершил в составе так называемой «тюменской банды ФСБ» — группы из троих сотрудников Федеральной службы безопасности, одного полицейского и тренера по самбо. На протяжении 9 лет — с 2008 по 2017 год — они держали в страхе тюменских предпринимателей, трудовых мигрантов и таксистов.

Коротков — единственный член группы, давший признательные показания. Остальные фигуранты дела либо отрицают свою вину, либо скрываются, либо умерли в СИЗО при невыясненных обстоятельствах.

«Банда ФСБ» начала «работать» в Тюмени в декабре 2008 года. Ее основателем и лидером следствие считает умершего капитана Федеральной службы безопасности Владимира Гилева.

Гилев — снайпер спецназа ФСБ, неоднократно бывавший в командировках на Северном Кавказе. Вместе с ним, по версии следствия, в банду входили прапорщик ФСБ Евгений Гладких, лейтенант ФСБ Алексей Коротков, полицейский Сергей Зозуля, тренер ФСБ по самбо Александр Кобылин и безработный Сергей Синяков.

Известно, что все участники преступной группы из числа сотрудников ФСБ бывали в «горячих точках». Это помогало им проходить ежегодную проверку службы собственной безопасности, говорится в публикации "Новой газеты".