Фильм "Подбросы" получил гран-при кинофестиваля "Сталкер"

В Москве на завершившемся очередном кинофестивале о правах человека "Сталкер" вручены награды. Приз имени Ларисы Богораз и приз имени Феликса Светова получили две документальные картины. Одна из них – фильм Владимира Герчикова о Юрии Дмитриеве. Вторая – фильм французского режиссёра Николя Милетича о советских диссидентах "За успех нашего безнадёжного дела".

Гран-при за лучший игровой фильм присуждён режиссёру Ивану Твердовскому-младшему за картину "Подбросы".

«Сталкер» — международный фестиваль фильмов о правах человека. Проводится ежегодно с 1995 года в Москве. Открывается традиционно 10 декабря, в день принятия Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека.