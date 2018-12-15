ЕС отверг возобновление переговоров с Лондоном о Брекзите

Лидеры Евросоюза отказались от новых переговоров с Лондоном о внесении изменений в согласованный ранее текст договора о выходе Британии из ЕС. Таков главный итог саммита ЕС, который завершился накануне в Брюсселе.

Британская пресса отмечает, что премьер-министр Тереза Мэй вернулась в Лондон "с пустыми руками", и шансы на то, что договор будет одобрен британским парламентом, минимальны.

На этой неделе кабинет Мэй был вынужден перенести голосование по проекту из-за угрозы, что Палата общин его отвергнет. После того, как Мэй заручилась доверием большинства депутатов от Консервативной партии, она отправилась в Брюссель в попытке убедить лидеров ЕС пересмотреть ряд положений договора, вызывающих в Британии наибольшую критику.

Сама Тереза Мэй заявила, что по-прежнему считает договор с ЕС "хорошей сделкой" и надеется на то, что британский парламент его одобрит. При этом, однако, премьер подтвердила, что её кабинет готовится и к возможному "жёсткому Брекзиту", то есть выходу Британии из ЕС без формального соглашения о его условиях.

Внимание СМИ привлекла жёсткая перепалка между Мэй и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая попала на камеры. На записи видно, как Мэй требует от Юнкера разъяснений по поводу того, что он имел в виду, назвав её политику "неясной".