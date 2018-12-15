Осуждённый экс-юрист Трампа заявил, что действовал по его указанию

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, недавно осуждённый к трём годам лишения свободы, утверждает, что нарушал закон по прямому указанию Трампа.

В интервью телеканалу ABC – первом после вынесения приговора – Коэн сказал, что действовал, руководствуясь "верностью" "человеку, верным которому быть не стоило" – имея в виду Трампа. Он также сказал, что его действия должны были помочь скрыть "грязные дела" кандидата в президенты.

Речь идёт в первую очередь о платежах двум женщинам, которые утверждали, что состояли в интимной связи с Трампом. Коэн заплатил женщинам за молчание – как утверждается в материалах следствия, по указанию некоего лица, под которым, по всей вероятности, имеется в виду Трамп. Это произошло в период избирательной кампании, и Коэн подтвердил, что Трамп распорядился заплатить, опасаясь, что огласка скандала отрицательно скажется на его шансах быть избранным.

Трамп утверждает, что деньги не были взяты из фонда его избирательной кампании, а следовательно, о преступлении речь не идёт.

В интервью Коэн также сказал, что Трамп не сообщил "всю правду" о предполагаемых связях его штаба с Россией, однако не привёл конкретных примеров.

Коэн также утверждает, что лгал в Конгрессе о переговорах Трампа о строительстве в Москве небоскрёба Trump Tower из-за опасений, что правда может повредить его клиенту. Согласно последним показаниям Коэна, переговоры ещё продолжались, когда Трамп стал кандидатом в президенты.

Коэн был приговорён к трём годам лишения свободы за налоговые преступления и ложь под присягой. Выплаты женщинам за молчание были одним из пунктов обвинения.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил о словах Коэна, что не стоит верить человеку, осуждённому за совершение преступления, – сообщает "Голос Америки".