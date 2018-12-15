Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля

Австралия официально признала Западный Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявил в субботу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

При этом он добавил, что Австралия не будет переносить своё посольство в Израиле в Иерусалим до достижения мирного соглашения с палестинцами. В Иерусалиме, однако, откроются торговое и военное представительство Австралии.

Моррисон подтвердил, что Канберра поддерживает создание независимого Палестинского государства и готова признать его столицей восточную часть Иерусалима.

Ранее в этом году в Иерусалим по решению президента Дональда Трампа было перенесено посольство США. Подавляющее большинство посольств зарубежных стран, однако, по-прежнему остаётся в Тель-Авиве.

Согласно конституции Израиля, Иерусалим является столицей государства. ООН и большинство стран мира признаёт суверенитет Израиля только над западной частью города. Руководство Палестинской автономии выступает за создание независимого Палестинского государства, столица которого располагалась бы в Восточном Иерусалиме.