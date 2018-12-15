Аппарат Белого дома возглавит Мик Малвени

Исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома назначен руководитель бюджетного управления администрации Мик Малвени. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.

Малвени вступит в должность в начале будущего года и сменит на посту уходящего в отставку Джона Келли, у которого, как сообщалось ранее, возникли разногласия с Трампом. Малвени станет третьим за два года главой аппарата Белого дома.

Трамп сообщал, что выбирает из пяти кандидатов на этот пост. Фаворитом считался Ник Айрс, глава аппарата вице-президента, однако он решил уйти с госслужбы. Комментаторы отмечают, что Трамп назначил Малвени "исполняющим обязанности", что позволяет предположить, что его работа в этой должности будет носить временный характер.

Бывший конгрессмен Мик Малвени считается сторонником жёсткой бюджетной дисциплины.