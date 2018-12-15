Бизнесмены из санкционного списка смогут приехать в Давос

Организаторы Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе сняли ограничения на участие в нём ряда российских бизнесменов - сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве России.

По данным РБК, в связи с тем, что позиция организаторов изменилась, официальная российская правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума.

Официальных подтверждений организаторов форума пока нет. Официально, впрочем, не сообщалось и о планах ввести запрет на участие в форуме бизнесменов, попавших под санкции США, таких как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин. О таких планах сообщало в ноябре издание Financial Times. Комментируя публикацию, глава правительства России Дмитрий Медведев заявлял, что, если запрет будет введён, на форум в Давос из России "никто не поедет".

Всемирный экономический форум в Давосе проводится ежегодно. Крупные бизнесмены, руководители глобальных компаний, политики и высокопоставленные правительственные чиновники обсуждают проблемы мировой экономики и политики. В будущем году форум пройдёт ​с 22 по 25 января 2019 года.