Суд в Москве присудил компенсацию за недопуск родственников в реанимацию

Суд в Москве присудил компенсацию родственникам женщины, которых в московской больнице отказались пускать к их умирающей матери. Об этом изданию "Медуза" рассказала дочь умершей в 2017 году Надежды Подоплеловой Ольга Подоплелова.

По решению Мосгорсуда от 14 декабря, по 30 тысяч рублей компенсации получат муж Надежды Подоплеловой и двое дочерей. Мосгорсуд пересмотрел решение суда первой инстанции, который ранее встал на сторону московской больницы имени Плетнева.

Минздрав в августе 2018 года рекомендовал больницам пускать родственников к пациентам в реанимации. Рекомендация, однако, не является обязывающей.

Надежда Подоплелова умерла в мае 2017 года. Она страдала онкологическим заболеванием. После операции в больнице имени Плетнева её перевели в реанимацию, куда родственников отказались пускать врачи. Попытки спасти её жизнь не дали результатов: после суток в реанимации Подоплелова скончалась.

Несколько дней спутся родственники подали жалобу на врачей, которые отказывались пускать их в реанимацию. После того, как ответственных за случившееся руководство больницы не наказало, Ольга Подоплелова подала судебный иск.