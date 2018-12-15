Федеральный судья в Техасе признал неконституционной реформу медицинского страхования бывшего президента США Барака Обамы. Согласно решению судьи, неконституционной является обязанность граждан покупать себе медицинскую страховку. Остальной закон не может работать без этого обязательства, уверен судья.

Реформу здравоохранения Барак Обама считал одним из главных своих достижений на посту президента. Его отмена называлась одним из основных предвыборных обещаний действующего президента Дональда Трампа. Решение судьи в Техасе будет обжаловано, на время апелляции закон остаётся в силе.

Реформа системы медицинского страхования была ключевым пунктом предвыборной программы Барака Обамы в 2008 году. Принятый в 2010 году закон предоставлял субсидии малоимущим на врачебную помощь и резко увеличил число граждан со страховкой, сделав её обязательной. Критики реформы называют ее слишком дорогостоящей бюджета, для граждан и для среднего бизнеса, теперь обязанного страховать сотрудников.

Дональд Трамп обещал заменить реформу Обамы своей медицинской реформой — но подвергся с ней критике как со стороны демократов, так и республиканцев. Законопроект об отмене реформы Обамы не удалось провести через Конгресс. Трамп одобрил решение судьи в Техасе в своём твиттере.

Трамп заявил, что реформу здравоохранения следует заменить новым законом.