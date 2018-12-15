Во Франции вновь протестуют "жёлтые жилеты"

15 декабря во Франции вновь проходят протесты так называемых "жёлтых жилетов". Пятую субботу подряд проходят демонстрации в Париже и других городах. В Бельгии при французской границе в с аварии связанной с протестом "жёлтых жилетов" погиб один человек, сообщает газета Le Parisien. После отказа правительства от повышения налогов на топливо и заявлений президента Эммануэля Макрона о повышении минимальной зарплаты и отмене налогов на сверхурочную работу, на улицы в субботу вышло, по оценкам властей, значительно меньше людей, чем в предыдущие недели.

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что около 70 тысяч полицейских будут в субботу следить за соблюдением порядка во время акций "жёлтых жилетов".

По данным полиции Парижа, на акцию протеста собрались не более тысячи человек. Неделю ранее их было несколько десятков тысяч. Полиция в городе задержала более 80 человек, тогда как неделю назад задержаний было более тысячи - участники акций протеста вступали в столкновения с полицией, поджигали автомобили, разбивали витрины.

В субботу власти также решили не закрывать туристические достопримечательности Парижа. В прошлую субботу для посещения не открылись Эйфелевая башня, Лувр, парижская Опера и другие популярные среди туристов места.

В других регионах Франции в протестах также участвует значительно меньше "жёлтых жилетов", чем в предыдущие выходные, пишет Le Monde.

В связанном с протестами ДТП при французской границе в Бельгии погиб один человек. Как сообщает Le Parisien, водитель легковушки врезался в грузовик, который был вынужден затормозить перед блокадой дороги "жёлтыми жилетами" уже на территории Франции.

Протесты во Франции начались более месяца назад. Десятки тысяч демонстрантов требовали от правительства отказаться от повышения налогов на автомобильное топливо. "Жёлтые жилеты" также требовали отставки правительства и президента Эммануэля Макрона. По данным французских СМИ, с середины ноября полиция Франции задержала в разных городах около четырёх с половиной тысяч манифестантов в связи с нарушением общественного порядка и актами вандализма.

10 декабря президент Макрон объявил о введении на полгода моратория на повышение налогов на топливо и о других мерах, призванных успокоить протестующих.