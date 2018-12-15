Комиссия по защите данных Ирландии изучает "брешь" в Фейсбуке

Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии, страны, в которой расположена европейская штаб-квартира Facebook, начала расследование в отношении компании после выявления новой уязвимости в соцсети. Эксперты DPC намерены изучить, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных Евросоюза, вступившие в силу в конце мая 2018 года.

В минувшую пятницу представители Facebook сообщили об обнаруженной уязвимости, из-за которой фотографии почти семи миллионов пользователей социальной сети могли быть доступны для сторонних приложений. Уязвимость существовала с 13 по 25 сентября, подчеркивается в заявлении Facebook.

После того, как ЕС ужесточил правила защиты данных, DPC неоднократно получала жалобы от пользователей соцсети касательно нарушения их личного пространства, отметил представитель комиссии Грэм Дойл. За нарушение европейского законодательства в области защиты данных Facebook и иным международным компаниям грозит штраф в объеме до 4 процентов годового оборота, сообщает "Немецкая волна".