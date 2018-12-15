Первый экземпляр романа Марселя Пруста продан за $1,5 миллиона

Уникальный экземпляр первого издания романа Марселя Пруста «По направлению к Свану» из цикла «В поисках утраченного времени» продан на аукционе за рекордную сумму в полтора миллиона евро. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщил представитель дома Sotheby’s.

Речь идёт о первом тираже книги из собрания Пьера Берже, французского промышленника и мецената (умер в 2017 году в возрасте около 90 лет). Уникальный экземпляр под номером 1 был подарен Марселем Прустом Люсьену Доде, сыну Альфонса Доде.

Ещё никогда книга на французском языке не продавалась за подобную сумму, сообщает Международное французское радио. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 году, когда один из экземпляров первого тиража сборника стихотворений Шарля Бодлера пошёл с молотка за 775 тысяч евро. Гранки первого издания «По направлению к Свану» с пометками автора были проданы в 2000 году на аукционе Christie’s за 663 750 фунтов.

Библиотека Пьера Берже продается на аукционах Sotheby’s и Drouot. Четвертый аукцион принёс более 8 миллионов евро. Наряду с романом Пруста, за 682 тысячи евро было продано первое издание «Опытов» Монтеня.