Госдепартамент призвал Германию отказаться от "Северного потока - 2"

Госдепартамент США призвал Германию "прислушаться к опасениям соседей" и отказаться от строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Ведомство поддержало резолюцию Европарламента, в которой утверждается, что строительство газопровода в обход Украины представляет угрозу европейской энергетической безопасности и является политическим проектом Кремля.

Кроме того, в Госдепартаменте поддержали решение Европейского Совета о продлении санкций в отношении Москвы из-за захвата российскими пограничниками украинских военных судов и экипажей в Чёрном море.

В Москве заявление Госдепартамента назвали вмешательством в дела суверенных государств.

13 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой признал газопровод угрозой энергетической безопасности. В документе говорится, что ключевую роль в европейской сети энергообеспечения играет Украина, а "Северный поток – 2" представляет угрозу европейской энергетической безопасности.

12 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выступила за введение санкций в отношении причастных к строительству "Северного потока – 2" и призвала европейские страны отказаться от участия в проекте. В Вашингтоне считают, что диверсификация источников энергии – ключ к сохранению энергетической независимости Европы.

"Северный поток – 2" должен пройти через Балтийское море от побережья России до Германии. Ввод в строй двух ниток трубопровода, общей мощностью 55 млрд куб. м. газа в год, намечен на конец 2019 года. в обход Украины. Строительством газопровода занимается Nord Stream 2 AG, принадлежащая российскому "Газпрому". Западными партнерами проекта являются германские компании Uniper и Wintershall, англо-голландская группа Royal Dutch Shell, французская Engie и австрийская OMV. Стоимость строительства "Северного потока – 2" оценивается в 9,5 миллиардов евро.