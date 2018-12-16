Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

В Грузии, в городе Телави, на востоке Грузии, на месте царской резиденции дома Багратидов, состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили. Она победила на выборах в ноябре по итогам двух туров голосования.

Выступая после принесения присяги, президент напомнила, что является потомком грузинских эмигрантов, изгнанных из Грузии в 1921 году в результате "вторжения российской армии". Зурабишвили назвала нынешние действия России в самопровозглашённых республиках Абхазии и Южной Осетии "оккупацией" и призвала к примирению с "абхазскими и осетинскими братьями". Главными приоритетами своей политики президент назвала вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.

С момента принесения присяги новым президентом, вступила в силу новая конституция страны. Согласно документу, грузинское государство окончательно трансформируется в парламентскую республику.

Одновременно с церемонией инаугурации, в нескольких километрах от Телави происходили стычки между полицией и сторонниками "Объединённой оппозиции". Оппозиционеры пытались прорваться к месту инаугурации, чтобы устроить митинг протеста. Полиция перекрыла все подходы к городу, и колонны демонстрантов не смогли прорвать полицейские кордоны. Полиция не применяла спецсредства, ни один участник оппозиционного шествия не задержан.