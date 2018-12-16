В Армении объявили окончательные итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Армении объявила окончательные итоги внеочередных выборов в парламент страны. Блок премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" набрал 70,42% голосов, сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян. За него проголосовали 884 тысячи 800 человек. В новом парламенте блок Пашиняна получит 88 мандатов из 135.

Всего в выборах принимали участие 9 партий и 2 предвыборных блока. Пятипроцентный барьер, позволяющий протий в парламент, преодолели только три из них. Кроме блока Пашиняна "Мой шаг", это партия "Процветающая Армения", возглавляемая бизнесменом Гагиком Царукяном (она получила 26 мандатов), и партия "Светлая Армения", лидер которой - депутат Эдмон Марукян (у неё 18 мандатов).

А вот Республиканская партия, возглавляемая бывшим президентом страны Сержем Саргсяном, получила лишь 4,7% голосов. Никол Пашинян возглавил правительство Армении как раз на фоне массовых акций протеста против её политики. За это время он успел заменить всех губернаторов в стране, начал антикоррупционную кампанию и добился увеличения налоговых поступлений. Сторонники политика уверены, что с помощью контролируемого парламента ему удастся провести реформы в Армении.