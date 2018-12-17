Томосом по скрепам: социальные сети об "объединительном соборе" в Киеве

Главная тема уик-энда в социальных сетях - объединительный собор украинских церквей (подробнее читайте здесь).

У одних это событие вызывает своего рода эйфорию.

Константин Дорошенко:

Объединительный собор и томос принципиально важны тем, что официально и канонично освобождают украинских православных от вынужденного служения церкви, созданной Иосифом Сталиным с нарушением всяческих канонов, под издевательства над законным местоблюстителем московского патриаршего престола и другими священниками, монахами и архиереями, погибшими в ГУЛАГе.

Андрей Берман:

После образования Украинской Автокефалии начнется медленный, но, постепенно обвальный процесс перехода уже российских приходов под Константинополь. Ускорится процесс после краха российской

симфонии. И это буди, буди. Я 15 лет ждал. И еще 15 лет назад предсказывал. Еще немного подожду. Терпение пока осталось.

Борис Вишневский:

Друзья, я человек неверующий, в церковные дела, естественно, не лезу. Но на мой взгляд, предоставление автокефалии украинской церкви совершенно логично и нормально. И в этом нет никакого "раскола русского мира", потому что Украина к нему не относится. И нет никакой "потери" , потому что Украина - самостоятельное государство, чего никак не хотят понять персонажи с имперским мышлением. Напротив, совершенно нелогично подчинение украинской церкви Московскойпатриархии. В том числе и потому, что РПЦ МП прочнейшим образом связана с Кремлем, который ведёт с Украиной необъявленную войну. Так что, ни истерики, ни плач неуместны.

Божена Рынска:

Я вот ненавижу массовые гулянья, народные сборища, митинги-шмитинги. На последние хожу только из необходимости, бо совестно не ходить. Но когда нация в едином порыве объединяется, когда толпа настроена позитивно, когда все радостные, как в детстве на первомайской демонстрации, мне тоже хорошо.

Сегодня в Киеве было такое настроение. Шли люди на позитиве, пели, радовались. Я-то почти ко всем церковникам отношусь без приязни. Ну, отделилась одна банка с пауками от нашего российского упырятника, будут самостоятельно пожирать друг друга. Все равно к богу и добру это отношения не имеет.... Но вдруг в Украине получится создатьцерковь, которая не тормозит прогресс, а способствует ему. По крайней мере, они-то хоть попробуют.

Александр Морозов:

Это - огромное историческое событие, имеющее много проекций. С политической стороны - это украинский нацбилдинг и важнейший шаг дальнейшего преодоления советизма. А это важно не только для Украины, но и для всех "постсоветских земель". "Византия", "греки" вдруг, через 25 лет после крушения коммунизма, решили оказать бесценную помощь славянам, давая возможность выйти из зоны "неосоветской евразии", в которую завернула ходом исторического развития "Москва". Политически Москва теперь представляет фундаментальную угрозу для будущего славянских народов Евразии и уходить от нее надо быстро и как можно дальше. Поэтому я убежден, что патр.Варфоломей войдет в историю, как человек, который во всяком случае дал шанс, дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль. С церковной стороны, это не менее масштабное событие. Русская церковь, в которой мы крещены, пережила мало с чем сопоставимый опыт в ХХ веке, она столкнулась с истреблением, с жестокими манипуляциями со стороны государства, со сломанным хребтом прожила длинный послевоенный период внутри официально атеистического государства. Но она не справилась с полученной свободой после 1991 года. Церковное возрождение, которое приветствовали все, переросло себя и превратилось в очень сытый и секулярный по духу триумфализм. Всю трагедию ХХ века Москва конвертировала в чартеры коррупционеров на Афон и риторику о том, "какие мы большие" и как "наши границы не кончаются нигде". Поэтому Господь, глядя на это - и смирения ради - мудро решил разрушить полностью всю эту постсоветскую концепцию "канонической территории", в которой слепо уверились кремлевские "триумфалисты". Иначе говоря, сегодняшний собор в Киеве - это важное событие не только для украинцев и для всех православных на территории Евразии, но и для всех, в том числе и совершенно секулярных людей. На мой взгляд, это выглядит как важный исторический шанс.





Между тем, это событие многим не нравится, хотя и по самым разным причинам.

Евгений Понасенков:

Конфетный комсорг Порошенко дурит нищих лохов опиумом для народа: теперь вы, мол, самостоятельные мракобесы - гроши понесете не чужим, а своим мошенникам и шарлатанам. Вообще поставьте ряженым условие: пусть они своими магическими действиями и болтовней отвоюют вам территории и вернут к жизни погибших - или пусть идут <к чёрту>.

Наталья Шавшукова:

Клерикализация - это плохо, слияние церкви и государства - плохо. Даже с благими намерениями.

Посмотрите на Польшу.

извините, если задела чувства верующих.

насчёт возраста главы церкви - очень рекомендую фильм «Молодой папа».

мы все дружно движемся к архаике, нас всех после совка сильно занесло вправо.

люди, которые не видят противоречия между клерикализацией, госцерковью и правами человека - ну Бог вам судья)

Алексей Лапшин:

Священник в православии является проводником, исполнителем обряда, а не самостоятельной фигурой. Для меня нет никакой проблемы посетить богослужение в церкви Московского патриархата, греческой, грузинской или любой другой православной церкви , поскольку никаких хоть сколько нибудь важных канонических и метафизических расхождений между ними не существует. Так буду вести себя и впредь. Не будет у меня конфессиональных проблем и с украинской церковью. Украина, тем более в нынешних обстоятельствах, имеет право на автокефалию, однако в идущем процессе как в Киеве, так и в Москве, самое активное участие принимают силы, не имеющие ни малейшего отношения к православию. Насквозь политизирована и позиция церковных администраций. При существующем положении вещей такая ситуация закономерна, но принимать участие в политиканстве вместе с какой-либо из сторон, или тем более подчиняться чьим-то указаниям, я не намерен.

Стас Кувалдин:

Вообще интересно, был ли где-то церковный собор, который бы решил все, что нужно, за один день. По-моему, такое происходит впервые за историю христианской церкви.

Сергей Чапнин:

Жесткость информационных ограничений на Объединительном соборе в Софии Киевской потрясает воображение: не только у всех митрополитов и епископов отобрали мобильные (я такого не помню даже на соборах РПЦ), но и специальные глушилки поставили. Если вдруг кто-то тайнообразующе и пронесет мобильный, то связи всё равно нет.

Единственное, что просочилось сквозь все блокировки - это одна фотография пресс-службы президента.

Могу предположить лишь одно: нет никакой уверенности, что соборпройдет без скандала, а картинка в СМИ должна быть красивая.

Ксения Лученко:

Послушала речь Порошенко, который объявил о создании независимой Украинской Церкви и итогах объединительного собора (избрали предстоятеля - митрополита Епифания из бывшей УПЦ КП). Совершенно политическая речь. Страшная к тому же. Вообще непонятно, почему о церковных событиях первым сообщает президент. В финале сказал "прощай, немытая Россия" и "до свидания, наш ласковый Мишка". До этого было что-то про "украинский дух" и что типа за маханием российским кадилом приходят российские солдаты, но тут я за точность цитаты не ручаюсь, плохо понимаю по-украински.

Как будто нерешённый церковный вопрос был единственным препятствием на пути в Европу и к вступлению в НАТО. И тут победили. В тяжёлой борьбе. Он прям про НАТО и "здравствуй, Европа" и сказал.

Простите, украинские друзья, но это выглядит, как кошмар. На Церковь это пока мало похоже. Похоже на политическую акцию.

Наталья Василевич:

Автокефалия должна быть в голове. У Порошенко в голове одна Москва. Говоря о независимой церкви и независимой стране, ничего лучше, чем протицировать Маяковского, Лермонтова и Гимн Олимпиады Москва 1980 ему в голову не пришло. А пока в голове плотно сидит колониализм.

Андрей Кордочкин:

Цирк шапито. В любом государстве так или иначе Церковь зависима от государства - даже в Ватикане ))) Но я не помню, чтобы где-то в последние годы эта зависимость проявлялась так же топорно, как в Киеве, где Церковь отделена (!) конституционно от государства. На императора Константина сабж не тянет.

Соломон Манн:

Это все таже церковь вселенского стяжательства, симонии, отрицания справедливости, что и московская. Надо быть последним лицемером, чтобы не видеть что никакого "объединения" на соборе не было: там не присутствовало ни одного иерарха канонической УПЦ кроме двух лишенных сана епископов, которые теперь скорее всего вернутся в свои епархии и будут просить прощения ибо ошиблись в своих притязаниях. понадеявшись на силу Порошенко и Варфоломея. Единственный кто временно выиграл на этих гонках в ад раскола - полковник КГБ Филарет, обыгравший самого Варфоломея привычным ему способом. На мой взгляд, народ Украины и престиж Украины от этого фарса сильно проиграл.

Андрей Перла:

Собор украинской самостийной церкви проводится на английском языке. И участники собора, и вообще граждане Украины не видят в этом ничего удивительного. А здесь, в России, и верующим и неверующим не надо объяснять, отчего это удивительно. (Можно было бы подобрать другое слово, например "отвратительно")

Этот разрыв трудновато будет заштопать.

Максим Соколов:

Пражский объединительный собор Комитета освобождения народов России 14 ноября 1944 г. происходил все-таки на русском, а не на немецком языке. В Третьем рейхе дела велись полиберальнее.

Александр Дюков:

Проблемы незнакомых с языком белых господ туземцев никого не интересуют.

Андрей Десницкий:

Пишут, что на первой литургии митр. Епифания не было ни константинопольских представителей, ни тех двух иерархов УПЦ МП, которые приняли участие в соборе.

Верно ли?

Если да, собор совсем уж как-то трудно назвать "объединительным" (как я ожидал накануне, слегка расширенный собор УПЦ КП под несколько измененным названием).

Николай Митрохин:

Ну что, карты вскрыты. УПЦ, в целом, полностью игнорирует "объединительный собор". Убедить, купить и запугать никого из архиереев не удалось. Пришли двое "идейных", которые видели себя главой единой церкви ещё в июне. А те, кто себя таковым не видел, но в принципе поддерживали идею автокефалии на собор не пришли. Потому что автокефалии на нём нет и не будет. Будет зависимая от Стамбула церковная организация, уничтожившая пока надежды на создание независимой украинской церкви, но даровашая бывшим "раскольникам" "каноничность".

Сергей Худиев:

То есть в итоге люди получили вторую митрополию в Киеве, объединяющую примерно треть приходов страны, но при этом со значительно меньшим уровнем самостоятельности, достаточно сопоставить уставы обоих сообществ. Мне тут вспоминается известный афоризм Ницше, "Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель". То есть на вопрос "и стоило ли ради этого бить посуду?" приходит очевидный ответ "цель и состоит в битье посуды".

Егор Холмогоров:

Итак, "украинская церковь" оказалась обычным переизданием филаретовского раскола с зашкваром об него фанариотов.

"Митрополитом" избран адьютант Филарета Епифаний.

Так что можно сказать, что дело закончилось смрадным пуком.

Можно было бы, если бы не тревожная новость, что сбушники похитили и заставили целых 15 архиереев УПЦ подписать верительные грамоты Симеону Винницкому (который, однако, никем избран не был).

Это мрачная новость, потому что теперь, конечно, начнется насильственное принуждение архиереев и священников к переходу в раскол. И это будет означать новые испытания. Новые страдания. А главное - новый позор России, которая молча будет бессильно за всем этим наблюдать, потому что мы отреклись сами от себя в 2014 году. И второго шанса исправиться, боюсь, не будет.

Молчанием предается Бог.

Сергей Марков:

Развитие событий приведет к политическим потрясениям. Наиболее вероятно - 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей выдаст Томос новой церкви. Он уже поздравил избранного главу. После этого Порошенко даст команду отбирать церкви и монастыри у Украинской православной церкви. Юридически эта процедура очень легка. Видимо, большинство священников не пойдет в новую церковь и окажутся в настоящей Церкви, но без зданий церкви. Отбирать будут руками прокуроров, СБУ и неонацистов. Под одобрительные статьи в западных сми и короткие одобрительные ремарки западных лидеров. Вся западная пресса уже получила команду позитивно освещать создание новой церкви.

Прихожане расколятся. Но большинство потихоньку начнут ходить в привычные здания церквей.

В России пока не сформулировали никакого реального ответа на это избиение православия. Миллионы русских православных с горечью уже 5 лет смотрят, как происходит избиение Украины при малом ответном действии Москвы. В результате поддержка президента России и Патриарха РПЦ среди миллионов русских православных может зашататься . Что создаст политические предпосылки для организации российского Майдана. Такова их цель.

Таким образом осуществляется перенос политического процесса из Украины в Россию. Для этого вся история с государственным переворотом в Украине и была придумана. Для удара по России. Малодействие Москвы, которое все наблюдают последние 4 года, может иметь следствием то, что, видя слабое сопротивление, Вашингтон перейдет в наступление.

Иосиф Киперман:

Читаю комментарии по поводу Первого Собора Украинской Автокефальной (де факто) Церкви, которые пишут члены РПЦ, а так же некоторые из «церквей русской традиции» в Европе: епископы, клирики и мiряне, и вспоминаю отчитки бесноватых, производимые отцом Адрианом в Печёрах Псковских, где мне приходилось присутствовать, когда я был насельником Обители. Во время чтения экзорцизмов бесы, живущие в людях, начинали буянить и орать на разные голоса, подражая животным.

Так, вот, сейчас мне кажется, что если бы эти бесы заговорили, то их речь ни чем бы не отличалась от той брани, которая льётся из уст названных мной выше «русских церковных» людей. Забыто всё: уважение к собратьям из иерархии и клира, собственное христианское достоинство, элементарные приличия. Такое впечатление, что эти люди не имеют никакого отношения к Церкви с её историей, традициями, канонами, культурой взаимоотношений её членов и всему прочему, относящемуся к её «внутреннему мiру». Ворвавшаяся в Храм толпа каких-то смурных типов, выражающихся с руганью на странном языке, смеси уличного жаргона и политических газетных статей. То и дело слышится: хитрые, лукавые греки, Фанар, «хохлы», раскольники, иуды, которых поддержала укро-фашистская хунта и т.п. Видно пребывание в МП РПЦ, где функционирует тот же советский дух, что и в российском обществе, загримированный под церковно-славянщину, превратило этих людей мёртвой «теретической» веры в странный гибрид религиозного homo soveticus, четвёртая генерация которого представляет собой обыкновенную шпану по типу кремлёвской.

Андрей Мальгин:

Телеканал "Звезда": "Московский патриархат сравнил участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «Объединительном соборе» с предательством Иисуса Христа его апостолом Иудой".

Агентство ТАСС: "Судьба сегодняшнего лжесобора повторит судьбу других подобных сборищ, имевших место в истории. Его участники будут стерты из исторической памяти церкви, "как прах, возметаемый ветром с лица земли".

Николай Руденский:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что создание новой автокефальной церкви на Украине следует расценивать как грубое нарушение резолюции X съезда РКП(б) "О единстве партии".

Андрей Кураев:

Если держать в уме некий мираж правильного собора, на котором старцы в молитве вопрошают Святаго Духа, не ищут своего и прочая и прочая - то в Киеве вчера была сходка, а не собор.



Но если историю соборов изучать не по книжкам для воскресной школы, то придется сказать, что киевское собрание если и не вполне канонично, то вполне традиционно.



Чем Порошенко в президиуме хуже советского совета по делам религий, заранее определявшего итоги соборов?

Георгий Видякин:

Я думаю, мы сегодня не только стали свидетелями исторического события (это я про собор в Киеве), но и увидели вблизи механизм того, как проходили церковные соборы на протяжении истории. И присутствие государственной власти, и разные партии, и неполные делегации той или иной стороны, и политическая подоплека событий - это неотъемлемая составляющая того, что принято называть «церковной соборностью». Так что киевский собор ценен уже тем, что наглядно иллюстрирует главы из учебников по истории Церкви.

В студенческие годы, когда я, благодаря научным трудам, познакомился с тем, «как все было на самом деле», такое вторжение реальной жизни в историю Церкви мне казалось доказательством действия Святого Духа. Мол, люди все порешали присущими им методами, но Бог все выправил, как надо. Сейчас же я иначе на все это смотрю. Историю (и церковную в том числе) пишут победители. Если проект «ПЦвУ» состоится (чего я желаю всему мировому Православию), то через сто лет в книгах будут описывать его благодатность, богодухновенность, «изволилось Св. Духу и нам» и т.д. И то, что сегодня многих раздражает, сойдет на нет и забудется.

Так что я не стал бы из факта собора делать какие-то выводы о будущем ПЦвУ и о том, что всему конец. Но и лелеять особые мечты тоже не стоит. Все это - просто жизнь, исторический процесс, событие.

Ну а отдельным героем этого сюжета стал Алексей Навальный.

Этим твитом он спровоцировал целую бурю.

Остап Кармоди:

Навальный пишет, что сегодня в РПЦ произойдет раскол - "то, что создавалось 300 лет, было разрушено Путиным и его идиотами за 4".

Ну да, а то, что создавалось Иваном Грозным и Сталиным 500 лет, было разрушено Ельциным за 4 месяца.

Уж Навальный-то наверняка бы сохранил всё это в целости и сохранности. Никаких тебе, понимаешь, геополитических катастроф.

Алина Витухновская:

Вслед за Кашиным и Алексей Навальный сделал более чем странное заявление. А именно, в контексте создания Поместной церкви в Украине, он не только посочувствовал РПЦ, но и назвал Путина "врагом русского мира".

Напомню, что проект "русский мир" — есть проект не только антирусский по сути своей, но и антицивилизационный. Таким образом, Алексей легализует этот идеологический конструкт, однако во главе его он хочет видеть не Путина, а себя.

Я прошу общественность зафиксировать это высказывание и отреагировать на него. Подобные тоталитарные заявления недопустимы для политика 21-го века, тем более, позиционирующего себя как антитеза кремлёвской власти.

Алексей Просяк:

Помните "крымнебутерброд"? Сейчас повторение. Скрепный электорат имеет в России подавляющее большинство, откуда им и нужно вербовать подписчиков на Youtube каналы. Есть много россиян ненавидящих Путина из за падения уровня жизни, но те же россияне очень хотят имперского величия и Украину в своём составе. Это и есть их электорат. А по сути - провал. Потому и топтание годами на месте.

Андрей Нофенко:

Во-первых, нужно помнить, что Навальный не нуждается в поддержке украинцев, а во-вторых - никто более эффективно, кроме него, не "дрючит" в России Путина и его команду. Однако, он поступил бы в разы умнее, если бы просто промолчал.

То, что происходит сегодня в Украине - это не "раскол", а историческая справедливость. После столетий московской оккупации, Украина возвращает себе свою церковь, свои язык и культуру. Подальше от Москвы и "братьев". Украина сегодня - не часть "русского мира", и никогда больше ею не станет.

А россиянам нужно готовиться, сейчас под Гундяева новый налог придумают. Надо же как-то кассу отбивать, которую ЗАО РПЦ в Украине профукали.

Андрей Мовчан:

Что хотел сказать автор? Я всё-таки Алексея чуть-чуть знаю, и при всей его конфликтности, жажде власти и уверенности в своей непогрешимости я не поверю, что он всерьез сторонник империи и полагает украинцев "инородцами", о которых Россия должна проявить отеческую строгую заботу.

Но блин - ну что же он пишет? "Раскол" - ну какой же это раскол? Раскол это когда из одной веры создается две. Раскол это в России времен Никона, это католики и православные, это протестанты и католики. А когда подразделение всемирной православной церкви превращается в два подразделения той же церкви - это административная работа, начальники будут разные. Вера одна, церковь одна, отделы новые. Для кого это проблема? Для верующих - нет, вера (повторюсь) одна, храмы открыты (если только наше же РПЦ там молиться не запретит). Для иерархов - славы поменьше? Так Иисус не велел мирской славы искать - вспомнили бы!

"Создавалось сотни лет" - ну конечно создавалось. Создавалась экономическая и этническая интеграция, культурные связи, добрососедские отношения. Разрушалось? Многократно - и русскими и украинцами, и совместно. Разрушение это ужасно? Ужасно. Независимость украинской церкви - это разрушение? Конечно нет - это укрепление. Еще раз - вера одна, и независимость церкви в Украине это залог того, что у украинцев будет меньше ощущения неравенства, подчиненности, зависимости. Интеграция независимых партнеров в 100 раз прочнее и долговечнее. Потому и рушились наши отношения постоянно, что в России их всегда воспринимали как патерналистские, а Украину - как недострану, недонацию и недокультуру. И болезненность и бесполезность сегодняшних попыток хороших людей из России искренне дотянуть руку дружбы до Украины как раз и состоит в том, что рука тянется, а губы приговаривают "ну детка, ну что ты как бука, иди к папе". Нету папы и детки. Есть две страны, два народа, переплетенные почти намертво, но имеющие одинаковое право решать - с кем и как идти. Пока мы этого не признаем, они будут только отдаляться.

И конечно - если бы не политика России в последнее время - возможно отношения с Украиной были бы в 1000 раз лучше. Но не в четырех годах дело, а в 30, и даже не в 30, а в трехстах. Потому что до Майдана и Крыма был Медведчук, и Янукович, и газовый шантаж и совместный газовый грабеж, и объявление Украины зоной свои интересов (кому-то нравится быть зоной чужих интересов?) и наглое давление и пр и пр. И конечно вина российской власти очевидна и огромна. Но - причем тут "русский мир", этот русско-фашистский термин, запятнанный кровью и ненавистью, термин, который вызывает идиосинкразию у подавляющего большинства жителей России? Как вообще он попал в текст политика, называющего себя либеральным?

Наконец - есть мелочи, которые бывают важнее главного. У всех есть больные мозоли, иногда - в смешном месте. Культурный человек на них не наступает - вне зависимости от того, насколько место смешное. Для украинцев это "в" и "на". У меня тоже есть такое место - это слово "жид". Собственно "жид" - это еврей по-польски (и почти по-немецки). Но вот так сложилось в культуре, что я готов сразу бить в морду тому, кто это слово произнесет. Я прошу меня и таких как я понять, и вижу понимание со стороны культурных людей. Неужели сложно написать "в Украине"? Это просто вежливость - обратное - просто вызов, выкрик в лицо украинцам "а не пошли бы вы с вашим мнением!" Зачем?

В конце концов - целью поста наверное было обвинить российские власти. Может быть лучше было написать так:

"Сегодня произойдёт событие исторического масштаба. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви в Украине. Будем надеятся, что выделение собственной православной церкви даст украинцам большее ощущение своей независимости и больше оснований для построения равноправного братского взаимодействия между православными двух наших стран.

Соседство, сожительство и сотрудничество наших народов создавалось сотни лет и не должно быть разрушено идиотскими действиями власти за каких-то четыре года. К сожалению , в наших отношениях было много неправды, много несправедливости и много насилия - с обоих сторон, ведь все эти пороки не могут быть односторонними. Сегодня особенно трагический момент для России - в ней побеждает имперская идеология и каждого разумного жителя моей страны захлестывает чувство вины - в том числе перед Украиной. Каждый, кто думает, что пресловутый "русский мир" имеет право диктовать свою волю жителям суверенных стран, в том числе - Украины - враг не только Украины, но и России, и я уверен, что скоро осознание этого выльется в кардинальные перемены в моей стране. Правители меняются, а наши народы останутся - им жить рядом, вместе, миллионам наших граждан работать на территориях соседа, миллионам семей состоять из представителей наших народов и рождать совместных детей - никому не дано это отменить или изменить. Я хочу поздравить украинцев с созданием собственной церкви. Мы переживем сегодняшнюю беду. Мы не станем восстанавливать наши отношения в прежнем виде - они не стоят восстановления. Мы построим новые - равноправные, продуктивные, дружеские - не потому, что мы этого требуем, а потому что глупо жить в конфликте с соседями, глупо и для России, и для Украины."

Максим Горюнов:

бедный, бедный Алексей Навальный:

как политик, он должен нравиться своим избирателям.

проблема в том, что его избиратель - «русский человек»,

а ещё Ленин сказал, что это шовинист и империалист до мозга костей.

чтобы он тебя любил, надо писать “на Украине”,

назвать автокефалию «расколом», “Крым не бутерброд” - а как вы хотели?

он политик, ему иначе нельзя.

уже хорошо, что в церковь не ходит,

что водку не пьёт, с казаками не пляшет.

и что в армии не служил,

не воевал.

для русского политика это громадный шаг вперёд и жаль, что вы не видите

этого шага.

о, если бы Навальному была нужна любовь

какого-нибудь не-имперского народа.

например, беларусов.

как тщательно Алексей изучил бы пост-колониальные теории,

каким политкорректным он бы стал.

и усы.

усы были бы ему очень к лицу. как и мешок бульбы на его широченных плечах.

увы, его крест и его судьба - избиратель,

у которого на полке стоят пару томов Захара Прилепина и кассета группы Любэ.

в этой связи, nothing personal only Realpolitik

Александр Володарский:

Выступлю в роли адвоката пусть не дьявола, но мелкого беса.

Критикуя Навального за его имперские взгляды у нас упускают тот факт, что его взгляды совершенно не важны.

В реальности есть два сорта российских политиков. Это те, которые готовы привести страну к бескровному распаду. И те, кто толкают её к распаду, но при этом планируют утопить в крови и саму Россию, и её соседей.

Навальный - политик из первой категории, сегодняшние российские власти - из второй.

Подчеркну, что распад России - неизбежен, и реальный выбор лежит не между "сохранением или ликвидацией Империи", а между относительно цивилизованной и гуманной ликвидацией Империи и чудовищной гражданской войной, которая неизбежно будет выплескиваться наружу. Огромное ДНР под боком создаст большие проблемы всей Европе, но Украине - особенно.

Что при этом сам Навальный и прочие русские либералы думают о "русском мире", о "славянском единстве", "территориальной целостности", "статусе супердержавы", "Третьем Риме" и прочей <полной ерунде> - для нас совершенно не важно. Важно лишь то, готовы ли они ради этой <полной ерунды> убивать.

Так что я не считаю, что Навального следует топить. Все, кто помогают сценарию бескровного распада России - потенциальные союзники, какое бы <дерьмо> у них в голове при этом ни булькало. Не смотрите на Навального как на человека, смотрите на него как на функцию.

Он отвратителен во многих отношениях, но лучше Навальный, чем Кадыров.

Павел Шехтман:

А ведь он совершенно прав! Если понимать под продвижением "Русского Мира" не всякое гопничество, а продвижение культурного влияния по французскому образцу, то нет у него большего врага, чем Путин. И да, Путин разрушил за 4 года все заделы, которые были заложены с давних времен. Я в отличие от Навального не сожалею, я факт констатирую. Впрочем, что тут и удивительного, ведь гопники для начала уничтожили культуру внутри самой России. Что могут предложить миру эти люди,кроме ботоферм, солсберецких туристов и зеленых человечков?

