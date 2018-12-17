Правительство обязало госкомпании перейти на российский софт

Первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов подписал директиву, требующую от государственных компаний в течение двух лет перейти на российское программное обеспечение. Об этом сообщает газета "Ведомости"со ссылкой на копию документа.

Правительство рассчитывает, что на отечественное программное обеспечение перейдут компании, где государство является основным акционером. Авторы документа уверены, что к 2021 году больше половины софта каждого класса в госкомпаниях будет российского производства.

Президент России Владимир Путин ещё в 2015 году потребовал от госкомпаний перейти на российское программное обеспечение в рамках кампании по импортозамещению из-за введённых в отношении Москвы санкций за аннексию Крыма .Тогда же премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете покупать софт за рубежом, если его аналоги имеются в России. Против выступили Федеральная антимонопольная служба и Минфин. Ассоциация европейского бизнеса заявляла, что крупнейшие IT-компании покинут российский рынок в условиях "нечетких правил игры" с госконтрактами.

По данным "Ведомостей, не все государственные компании готовы перейти на российское ПО. В частности, для "Аэрофлота" это будет означать снижение конкурентоспособности и доходов, что в свою очередь может привести к повышению цены билетов.