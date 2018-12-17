Эстонскому правозащитнику запретили въезд в Россию на 55 лет

Эстонского правозащитника, активиста международного финно-угорского движения Оливера Лооде российские пограничники не пустили в Россию. Лооде, который возглавляет "Центр развития коренных народов URALIC" , должен был принять участие в семинаре по финно-угорским языкам в городе Кингисепп в Ленинградской области. Как написал Лооде в фейсбуке, на КПП "Ивангород-Нарва" ему было предъявлено уведомление о запрете на въезд в Россию до 25 октября 2073 года.

По словам Лооде, у него не вызывает возражений это решение, так как "Россия как суверенная страна сама определяет, кого она впускает в свою страну, а кого нет, и на какой срок".Однако его удивила продолжительность запрета на въезд – 55 лет. Как подсчитал правозащитник, если он доживёт до этого времени, то сможет въехать в Россию в 99 лет.

Как пишет Лооде, запрет установлен по инициативе Федеральной службы безопасности России на основании закона, согласно которому въезд иностранному гражданину может быть запрещен, в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка.

Ранее Лооде стал одним из инициаторов создания международного движения по освобождению аннексированного Россией Крыма, в котором он сотрудничает с представителями крымских татар.