В Калининграде критикуют распределение средств на профилактику ВИЧ

В Калининграде больше миллиона рублей было потрачено на ролики и листовки про ВИЧ вместо реальной профилактики заболевания. К такому выводу пришла общественная организация "Статус плюс", объединяющая людей, живущих с ВИЧ.

При реализации федеральной программы по профилактике ВИЧ, на которую выделили 1,3 миллиона, только 10% ушли на профилактику заболевания среди одной из ключевых групп риска – секс-работниц, заявила в ходе совместного со СПИД-центром круглого стола глава "Статус плюс" Светлана Просвирина.

Она добавила, что листовок и баннеров не видно ни на улицах, ни в медицинских учреждениях. К тому же такой профилактикой совсем не охвачена область, только Калининград.

По словам Просвириной, неэффективность профилактики подтверждает и статистика. За десять месяцев года выявлено 476 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, большая часть из которых – более 85% – половым путем. Остальные случаи заражения – инъекционным путем при употреблении наркотиков. На учете в Центре СПИД состоит 6255 человек. Ещё 800 человек заражены ВИЧ, однако на учет не встали.

Активисты просили пересмотреть статьи расходов на профилактику с целью увеличения финансирования на работу с уязвимыми к ВИЧ группами населения. К ним общественники относят секс-работниц, людей, принимающих наркотики и гомосексуалистов.

По словам Просвириной, с серьезными проблемами сталкиваются сегодня ВИЧ-инфицированные, живущие в регионе без регистрации. Попасть в федеральный реестр пациентов, нуждающихся в лекарственных средствах, они не могут. Им ограничен доступ к антиретровирусной терапии.

“Эти люди не могут получить инвалидность, лишены социальной помощи. Мы стараемся помогать таким людям, прописывать их в домах ночного пребывания, но обращений очень много, не меньше пятидесяти за год”, – отметила Просвирина.

Проблемы, по словам руководителя "Статус плюс", испытывают и бывшие заключенные. У них нет возможности оформить инвалидность в местах лишения свободы и получить качественное лечение от сопутствующих ВИЧ заболеваний. Если раньше при освобождении люди получали материальную помощь, то теперь помощь оказывается на общих основаниях, процедура ее получения усложнена, сказал общественница. Препятствия возникают даже при устройстве в дома ночного пребывания, куда не принимают без справки о прохождении флюорографии. Люди, оказавшись без жилья и средств к существованию, вынуждены вновь становиться на криминальный путь, отметила Светлана Просвирина.