В Ульяновске депутаты выразили недовольство губернатором Морозовым

Депутаты от партии КПРФ Ульяновской области проголосовали за подписание обращения в адрес президента России Владимира Путина с требованием отправить губернатора области Сергея Морозова в отставку. Как сообщает сайт "Idel.Реалии", депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный считает сложившуюся ситуацию в Ульяновской области "критической". Политик обратил внимание на неблагоприятное положение в здравоохранении, на обманутых дольщиков, надеявшихся купить квартиры, на коррупцию в органах власти.

– В этом году мы обошли "Единую Россию" по симпатиям избирателей и должны оправдать доверие граждан, – заявил депутат от КПРФ. – Ситуация в области нас не устраивает. Губернатор Морозов занимает доверенный ему пост с 2004 года. За это время население области сократилось более чем на 120 тысяч человек. В регионе уничтожается социальная сфера, что говорить, в больницах нет даже бинтов и зелёнки, люди сами их покупают при обращении к врачу. Но зато содержание правительства региона за последние годы значительно увеличилось.

Коммунисты охарактеризовали ситуацию в области как недопустимую и критическую. Депутаты Законодательного собрания начали процедуру выражения недоверия губернатору.