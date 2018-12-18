Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева о милитаризации Крыма

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке приняла предложенную Украиной резолюцию о "российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей". Документ поддержали 66 стран – членов ООН, 19 проголосовали против, 72 – воздержались.

В резолюции отмечается, что присутствие российских военных в аннексированном Россией Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины. Генассамблея ООН "выражает серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой", в том числе поставками систем вооружений, включая ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы и военный персонал, говорится в документе. Генассамблея осуждает "увеличивающееся военное присутствие" России "в частях Черного и Азовского морей, в том числе Керченском проливе", а также наложенные Москвой ограничения международного судоходства в регионе. Кроме того, в документе присутствует осуждение "строительства и открытия" моста через Керченский пролив.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля военно-морских сил Украины. На борту находились 24 украинских моряка. Российский суд арестовал их на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы. Россия и Украина обвиняют друг друга в провокации. Страны Запада требуют от России освободить моряков.

Россия в 2014 году аннексировала Крым. Украина, страны ЕС и США считают эту украинскую территорию оккупированной.