Обвиняемому в госизмене ученому Кудрявцеву вызвали скорую в суд

Обвиняемому в госизмене 75-летнему учёному Виктору Кудрявцеву стало плохо на заседании суда по продлению меры пресечения. Как рассказал Интерфаксу адвокат Иван Павлов, Кудрявцеву стало плохо из-за проблем с сердцем, ему вызвали скорую помощь.

Во вторник Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста Кудрявцеву до 20 марта. Слушание проходит в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому институту гидродинамики. Своей вины ученый не признаёт. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.

Кроме того, адвокаты считают, что учёный содержится под арестом незаконно: у Кудрявцева диабет, гипертония, также он перенёс инфаркт. Защита опасается, что в условиях СИЗО он может не дожить до суда.

В ноябре Кудрявцев отказался от сделки со следствием – признание вины и показания на ученика и коллегу в обмен на домашний арест. После этого, как сообщил адвокат, следователь запретил Кудрявцеву свидания с родственниками.

Петицию с требованием выпустить Виктора Кудрявцева из следственного изолятора подписали свыше 110 тысяч человек.