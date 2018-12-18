Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий президенту выбирать категории иностранцев, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, президент России сможет предоставить такое право тем, кто проживает в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией. Получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут также соотечественники в странах, где идут вооруженные конфликты или смена политического режима.

В первую очередь законопроект поможет решить вопрос о предоставлении российского гражданства беженцам с Украины. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство, а по месту пребывания. Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива позволит поддержать граждан Украины, где "бывшие соотечественники оказались заложниками политического авантюризма властей Киева и гражданской войны".

Об упрощении процедуры получения российского гражданства для украинцев Владимир Путин говорил на саммите "Большой двадцатки" в начале декабря.

Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство и участников Государственной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. Они также смогут в упрощенном порядке подать заявление на предоставление гражданства РФ. Но при этом у них должен быть вид на жительство или разрешение на временное проживание, сообщает ТАСС.