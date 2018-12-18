США признали угрозу со стороны гиперзвукового оружия России

В США в настоящий момент отсутствует оборонная инфраструктура, способная противостоять разрабатываемому Россией и Китаем гиперзвуковому оружию. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США (Government Accountability Office).

В документе поясняется, что Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, которое превосходит возможности системы противоракетной обороны США. Скорость и повышенная управляемость гиперзвуковых систем осложняют их перехват американскими силами. Кроме того, они могут быть использованы для усиления потенциала имеющихся у России обычных и ядерных ракет. "В настоящее время мер противодействия не существует", – подводят итоги авторы доклада. В нём не сказано, готовы ли уже российские и китайские системы к боевому использованию.

Один из видов нового оружия – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Он способен поражать как морские, так и наземные цели со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. Сейчас самолёты, оснащённые этими комплексами, несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Президент России Владимир Путин 1 марта объявил также о создании гиперзвуковой ракетной системы "Авангард", которая должна прийти на смену существующим межконтинентальным баллистическим ракетам. Летом в Минобороны России заявили, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса приступили к серийному производству системы "Авангард".

В ответ на разрабатываемое Россией оружие, Пентагон в апреле заключил контракт с авиационным производителем Lockheed Martin с целью создать "гиперзвуковое оружие для конвенциональных ударов".

В докладе американской Счётной палаты упоминаются также другие виды новейших российских вооружений, в том числе подводных.