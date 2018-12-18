"Коммерсант": на реконструкцию Госдумы потратят 2 млрд из бюджета

Реконструкция здания Госдумы Российской Федерации может обойтись бюджету в 2 миллиарда рублей, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, идея реконструкции принадлежит спикеру парламента Вячеславу Володину, который хотел, чтобы зал заседаний "походил на амфитеатр".

Первоначально собирались только расширить зал и надстроить стеклянный купол вместо существующего перехода между двумя корпусами Госдумы. Для этого управление делами президента России заключило с организацией "Моспроект-2" контракт на сумму 123 миллиона 400 тысяч рублей.

Однако затем к плану реконструкции добавили перестройку крыши и возведение новых объектов - ресторана на 200 мест, современной столовой, двух кафе и магазина-кулинарии. Также контракт предусматривает "приспособление к современному использованию" всего здания Госдумы: шесть оконных проемов планируется переустроить в двери, переоснастить залы для видеоконференций, парламентского ТВ и спецсвязи. С учётом всего, по данным "Коммерсанта", проект подорожает до двух миллиардов. Сама стройка перенесена на 2019 год.

В Управлении делами президента изданию сообщили, что проект ещё находится в стадии разработки. Только после его принятия можно будет говорить об окончательной стоимости работ.