Госдума ужесточила контроль операций по картам иностранных банков

Государственная дума России приняла в третьем чтении закон, согласно которому операции по снятию наличных с иностранных платежных карт будут подлежать обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банки должны будут документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней сообщать Росфинмониторингу о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты. Речь идет только о банковских картах кредитных организаций тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг уже после вступления закона в силу.

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Игоря Дивинского, в список контролируемых стран попадут те государства, где наиболее активны террористические организации, например, Ирак и Афганистан. Требование не будет распространяться на российские "дочки" иностранных банков.



Согласно действующему законодательству, обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 миллионов рублей и некоторые виды операций по государственному оборонному заказу.