Глава карельского "Мемориала" встретит Новый год под арестом

В городском суде Петрозаводска во вторник началось рассмотрение по существу уголовного дела руководителя Карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери.
Как сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, на сегодняшнем заседании, которое прошло в закрытом режиме, суд заслушал доводы обвинения, однако никаких доказательств вины историка представлено не было.
"Суд дал мне возможность выразить мнение по обвинению в соответствии с законом перед началом судебного следствия. По всем пяти эпизодам и я, и Юрий Алексеевич выразил такое мнение, что версия обвинения не содержит законных доказательств, чтобы говорить о том, что он совершил то, что ему предъявлено. Юрий Алексеевич не признал свою вину ни по одному пункту обвинения, это и моя позиция", – заявил Виктор Ануфриев после завершения заседания.
Кроме того, как отметил адвокат, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания Юрия Дмитриева под стражей. Руководитель Карельского отделения "Мемориала" останется под арестом до 25 марта.
По словам Ануфриева, свое ходатайство представители прокуратуры объяснили тем фактом, что Дмитриев обвиняется по тяжкому преступлению и якобы может скрыться от правосудия. Сторона защиты выступила против удовлетворения этого ходатайства.
"Все те доводы, которые приводит сторона обвинения, должны основываться на законе. Должны быть какие-то объективные действия, либо их попытки, которые указывают на то, что он хотел это сделать. В данном случае этого нет. Просто голословные заявления. Это не основано на законе", – сказал Виктор Ануфриев.
- В начале апреля городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери и предоставил ему право на реабилитацию.
- 14 июня Верховный суд Карелии отменил это решение городского суда и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь сталинских репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев считает эти подозрения необоснованными и полагает, что новое дело против историка развалится так же, как и предыдущее.
- Руководитель Карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов 13 декабря 2016 года. Формальным поводом для этого, а затем и для ареста пожилого историка послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева.
- Адвокат Виктор Ануфриев с самого начала уголовного преследования историка подчеркивал, что обнаруженные фотографии не носят порнографического характера, а представляют собой дневник здоровья ребенка.
- Защита не раз обращала внимание общественности на странные обстоятельства, предшествовавшие задержанию Дмитриева: кто-то проникал в квартиру правозащитника и включал его компьютер. После этого на лидера карельского "Мемориала" поступило анонимное заявление в прокуратуру, и вскоре Дмитриев был взят под стражу.
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