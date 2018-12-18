Глава карельского "Мемориала" встретит Новый год под арестом

В городском суде Петрозаводска во вторник началось рассмотрение по существу уголовного дела руководителя Карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери.

Как сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, на сегодняшнем заседании, которое прошло в закрытом режиме, суд заслушал доводы обвинения, однако никаких доказательств вины историка представлено не было.

"Суд дал мне возможность выразить мнение по обвинению в соответствии с законом перед началом судебного следствия. По всем пяти эпизодам и я, и Юрий Алексеевич выразил такое мнение, что версия обвинения не содержит законных доказательств, чтобы говорить о том, что он совершил то, что ему предъявлено. Юрий Алексеевич не признал свою вину ни по одному пункту обвинения, это и моя позиция", – заявил Виктор Ануфриев после завершения заседания.

Кроме того, как отметил адвокат, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания Юрия Дмитриева под стражей. Руководитель Карельского отделения "Мемориала" останется под арестом до 25 марта.

По словам Ануфриева, свое ходатайство представители прокуратуры объяснили тем фактом, что Дмитриев обвиняется по тяжкому преступлению и якобы может скрыться от правосудия. Сторона защиты выступила против удовлетворения этого ходатайства.

"Все те доводы, которые приводит сторона обвинения, должны основываться на законе. Должны быть какие-то объективные действия, либо их попытки, которые указывают на то, что он хотел это сделать. В данном случае этого нет. Просто голословные заявления. Это не основано на законе", – сказал Виктор Ануфриев.