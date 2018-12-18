Мосгорсуд отклонил жалобы Кокорина и Мамаева на продление ареста

Мосгорсуд отклонил апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвинённых в хулиганстве по предварительному сговору и побоях, на продление их ареста до 8 февраля. Новый год футболисты сборной России проведут в СИЗО "Бутырка".

На заседании адвокат Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что игрок рискует стать инвалидом, если долго пробудет за решеткой, так как не может в камере завершить процесс реабилитации после операции на колене. Соответствующее медицинское заключение предоставили суду врачи футбольного клуба "Зенит", за который выступал Кокорин. Реабилитация после разрыва крестообразных связок, заверили они, должна включать в себя регулярные занятия в тренажерном зале, бассейне, а также соблюдение всех предписаний реабилитологов, что в условиях СИЗО невозможно. Кроме того, психолог "Зенита" дал медицинское объяснение агрессивному поведению Кокорина в кафе и на парковке. Он заключил, что в течение нескольких месяцев футболист пребывал в напряженном психологическом состоянии из-за того, что не смог сыграть на домашнем чемпионате мира летом 2018 года, и его психика была истощена.

Сам Кокорин заявил, что не понимает, почему суд не приобщил к делу видео драки, на котором, по его мнению, видно, что его удар пришёлся потерпевшему не в голову, а следовательно, речь может идти только о лёгком вреде здоровью, который не предусматривает заключения под стражу.

В свою очередь, адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный находился в четырех метрах от пострадавшего чиновника Пака, на которого напал Кокорин. Таким образом, он не имел отношения к эпизоду и не может проходить обвиняемым по статье "Хулиганство". Кроме того, Бушманов напомнил, что расследование завершено, все необходимые доказательства собраны и удерживать Мамаева в СИЗО не имеет смысла.

Сам футболист также заявил, что повлиять на ход следствия никак уже не может и скрываться не собирается. "Я принёс свои извинения, – сказал Мамаев, – и компенсировал пострадавшему от моих действий ущерб, заплатив 500 тысяч рублей".

Оба игрока сборной России, выступавшие в суде по видеосвязи из следственного изолятора, попросили судью позволить встретить Новый год в семейном кругу.

Представитель обвинения, в свою очередь, сообщил, что материалы дела будут направлены в суд в январе, однако игроки должны оставаться в СИЗО, поскольку это нужно для ряда следственных действий – в частности, для проведения экспертизы машины пострадавшего водителя Соловчука. Это вызывало гнев Мамаева, пообещавшего дополнительно взять на себя все расходы по ремонту автомобиля.

Тем не менее судья оставил футболистов под арестом. Также он отклонил апелляцию двух других обвиняемых по этому делу – младшего брата Кокорина, Кирилла, и их друга Александра Протасовицкого.

После оглашения решения Павел Мамаев прокомментировал его словами "даже говорить ничего не хочется, это позор".

Адвокаты игроков намерены обжаловать решение суда во всех возможных инстанциях.

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения за драки, которые произошли 8 октября в Москве. В тот день футболисты, не получившие вызов в сборную России, решили отдохнуть. Сначала они устроили потасовку с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком на парковке в центре города. Из показаний потерпевшего следует, что в его машину села неизвестная девушка (жена Мамаева утверждает, что это любовница футболиста), приняв автомобиль за такси. Водитель в грубой форме указал девушке на дверь, после чего из машины её забрал Мамаев, а водителя принялись избивать сразу несколько человек.

Затем футболисты вступили в конфликт с двумя чиновниками Минпромторга в одной из кофеен неподалеку. Среди пострадавших оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак и директор НАМИ (разработчик серии президентских автомобилей) Сергей Гайсин. При этом Пак заявлял, что игроки оскорбляли его по национальному признаку.

Обвиняемым по этому делу грозит до семи лет лишения свободы.