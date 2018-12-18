Госдума, Лондон, Майами. Расследование "Медузы" о депутате Чепе

Сайт "Медуза" опубликовал расследование о зарубежном бизнесе родственников депутата Госдумы от "Справедливой России", заместителя председателя комитета по международным делам Алексея Чепы. Из него следует, что, несмотря на критические заявления по отношению к политике США и Великобритании, с которыми нередко выступает депутат, его родные имеют различные активы в этих странах.

В 1990-е годы Чепа занимался аграрным бизнесом, в том числе в Африке. В 2000-е он был совладельцем телеканалов "Ностальгия" (на нём демонстрировались архивные передачи и фильмы советских лет) и "Русский мир" (целевая аудитория - русскоязычные эмигранты в США). СМИ ранее писали о связи Чепы с Аркадием Гайдамаком, израильским бизнесменом, которого в 2009-м французский суд признал виновным в незаконных поставках оружия в Анголу. Гайдамак подтвердил знакомство с Чепой, назвав его "настоящим аграрием".

В Госдуму Чепа был избран в 2011 году, в 2016-м сохранил мандат, причем стал заместителем Леонида Слуцкого, главы комитета по международным делам. "Медуза" приводит ряд ярких высказываний Чепы по международной проблематике:

Чепа говорил, что Сергей Скрипаль «продался за три целковых британской разведке», и утверждал, что в использовании против Скрипаля химического оружия Россию обвиняет «русофобски настроенная группа представителей госдепа». «Сегодняшние английские власти просто не знают, что еще такого предпринять, как извернуться, чтобы попытаться в очередной раз ущипнуть Россию», — заявлял Чепа в разгар расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Депутат также регулярно критикует международные санкции в отношении России. «Конечная задача у этих так называемых политиков, [которые вводят санкции,] — коммерческие интересы и лоббирование интересов определенных финансовых и экономических кругов Соединенных Штатов Америки».

На сайте комитета можно найти и другие высказывания Чепы по актуальным проблемам.

«Многие американские политики прибегают именно к русофобской теме, теме угроз. Никто не хочет разбираться, что было открытое нарушение границы со стороны украинских кораблей», — говорил 5 декабря Чепа об инциденте в Керченском проливе.

Меркель вынуждена действовать в тренде европейских стран, которые находятся под влиянием Соединенных Штатов Америки» - оценивал он 13 декабря политику канцлера Германии.

Между тем, как пишет "Медуза", Чепа какое-то время был совладельцем рестораном в Лондоне, а затем передал свою долю сыну. Речь идет о ресторане Novikov московского ресторатора Аркадия Новикова, среди его клиентов - живущие в Лондоне россияне. Ресторан был открыт в 2009 году, до 2013 года Чепа числился владельцем 45 процентов акций ресторана. Чепа подтвердил "Медузе" этот факт. По словам депутата, ему пришлось отдать акции сыну из-за «жесткого» российского законодательства. При этом в 2013 году сыну Чепы Даниилу было 16 лет. К настоящему моменту он передал свою долю некоему Костасу Эконому, которого сам Чепа называет своим "знакомым".

"Хочется, чтобы как-то все прошло, чтобы как-то растряслось"

Дочь Чепы Анастасия также живёт в Лондоне, депутат не отрицает, что часто ездит к ней. На вопрос о том, опасается ли он попадания в санкционные списки, Чепа ответил: "Я бы этого не хотел" - пишет "Медуза". "Хочется, чтобы как-то все прошло, чтобы как-то растряслось" - приводит издание другую цитату Чепы. "Медуза" утверждает, что в 2006 году депутат купил дочери квартиру за 1 миллион фунтов.

У Чепы также была квартира в Майами, теперь она принадлежит Вере Афанасьевой, которая, как утверждается, приходится депутату племянницей. То, что Чепа незадолго до избрания депутатом купил в Майями квартиру за 2,5 млн долларов, в 2013 году обнаружил блогер Андрей Мальгин. По данным "Медузы", Афанасьева имела общие бизнес-интересы с Чепой. Кредитором её компаний был "Банк развития технологий", основным бенефициаром которого был Чепа.