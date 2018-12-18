В Сирии погиб россиянин Александр Дудченко. Сообщения об этом, которые появились накануне в социальных сетях и астраханских региональных СМИ, во вторник подтвердила расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Ей удалось связаться с человеком, который был знаком с Александром Дудченко и учился с ним в одной школе. Он подтвердил его смерть со ссылкой на друзей и родственников погибшего.

В СМИ Дудченко называли "астраханским десантником", при этом, однако, подчёркивалось, что он на момент гибели не был кадровым военнослужащим. Судя по информации из профиля Александра Дудченко в соцсетях, ему было 33 года, ранее он служил в воздушно-десантной дивизии в Иванове.

По данным агентства новостей "Астрахань 24", он погиб в результате миномётного обстрела. Сайт Al Masdar сообщает, что это произошло на севере Сирии в провинции Латакия. Этот ливанский проасадовский сайт возлагает ответственность за обстрел на сирийскую вооружённую оппозицию – так называемый "Фронт национального освобождения". Независимых подтверждений факта обстрела и обстоятельств гибели Дудченко, однако, пока нет.