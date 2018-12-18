Участника акции против пенсионной реформы приговорили к 2 годам условно

Тверской суд Москвы приговорил участника акции против пенсионной реформы 35-летнего Ивана Белякова к двум годам лишения свободы условно. Также суд назначил Белякову три года испытательного срока и запретил ему менять место жительства без уведомления.

Дело рассматривали в особом порядке, так как обвиняемый признал свою вину.

При этом ранее Беляков уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за репост видеозаписи об акции.

Ивана Белякова обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти во время акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Москве, организованной штабом Алексея Навального. В обвинительном заключении говорилось, что потерпевший, старший сержант полиции второго оперативного полка Михайлов, после удара Белякова потерял равновесие, упал и ударился плечом о лавку.

Сам обвиняемый рассказывал, что пытался остановить избиение другого протестующего, поскольку "по-человечески не мог на это смотреть". По его словам, молодого человека, уже лежащего на земле и не оказывавшего сопротивления, на его глазах "били без разбора по лицу и голове". Беляков схватил полицейского за дубинку, а когда тот стал падать, просто оттолкнул его.

На данный момент в СИЗО остаются ещё двое обвиняемых по той же статье участников акции – 24-летний Виктор Федосеев и 36-летний Василий Костылев.