БГ поддержал заключённого чеченского правозащитника Оюба Титиева

Российский рок-музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков поддержал инициативу международной организации Amnesty International в защиту чеченского правозащитника Оюба Титиева. Музыкант пожелал Титиеву "сил и терпения" и выразил уверенность, что "свет побеждает тьму". Гребенщиков отправил письмо в следственный изолятор, где содержится Титиев. Об этом во вторник сообщила Amnesty International.

Международная кампания в поддержку Титиева проводилась правозащитной организацией в течение всего 2018 года, пока руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" находится в Чечне под арестом. Было собрано 160 тысяч подписей под петицией с требованием к российским властям освободить Титиева и правозащитника Игоря Нагавкина из Волгограда, а также расследовать нападение на эколога Андрея Рудомаху из Краснодара.



Через три недели после того, как 26 октября собранные подписи были переданы в администрацию президента России, Нагавкин был освобождён. Он провел в СИЗО два года по надуманным обвинениям, подчеркивается в сообщении AI.





Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте", в "неустановленное время" и при "неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник своей вины не признаёт и настаивает, что наркотики ему были подброшены.



В декабре Титиев стал лауреатом германо-французской премии "За права человека и верховенство закона", которую от его имени в Москве приняли председатель совета "Мемориала" Олег Орлов и чеченская правозащитница, писательница и журналистка Милана Бахаева.