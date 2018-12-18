Школьника из Бийска вызвали на допрос за фото полицейского в соцсети

В Бийске 16-летнего подростка, активиста движения "Протестный Бийск", вызвали на допрос в Следственный комитет России из-за картинки с полицейским. Об этом сообщается в телеграм-канале "Правозащита Открытки". Максим Неверов в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм выложил историю, где он просил полицейского уступить пожилой женщине место в маршрутке.

Подросток утверждает, что ему позвонил следователь и сообщил, что против него могут возбудить дело из-за оскорбления представителя власти. Полицейский написал на него заявление и указал ссылку на размещенное видео в интернете. Претензии у сотрудника правоохранительных органов вызвала подпись, в которой Неверов назвал его ругательным словом, обозначающим глупого или несообразительного человека.

Неверов отказался идти в Следственный комитет без повестки. В сообщении проекта также говорится, что после того, как подростка вызовут официально, "Правозащита Открытки" предоставит ему адвоката. Максимальное наказание по статье об оскорблении представителя власти – исправительные работы сроком до года.