Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафом в 5 тысяч рублей

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил штрафом в пять тысяч рублей социальным сетям Facebook и Twitter. Жаров также не исключил применения более крупных штрафов против компаний, если те продолжат хранить данные российских пользователей вне территории России, сообщает агентство ТАСС.

Глава Роскомнадзора сообщил, что ведомство направило предупреждение компаниям Facebook и Twitter, потребовав от них соблюдать российские законы. Если в течении 30 дней не поступит "юридически значимый ответ", ведомство попросит суд оштрафовать социальные сети и определить предельный срок для перевода пользовательских данных в Россию.

По словам Жарова, вариант блокировки соцсетей не рассматривается. Предлагается наложить более крупные штрафы в случае отказа компаний от соблюдения законодательства.

11 декабря Роскомнадзор оштрафовал компанию Google за то, что её поисковая система не фильтрует результаты поиска в Интернете, из-за чего пользователи в России могут найти запрещенный контент.

В 2017 году в России вступил в силу закон о хранении персональных данных российских пользователей на зарубежных серверах. Хотя хранить эти данные за пределами России теперь запрещено, на практике закон до сих пор не заработал: основные мировые соцсети, такие как Facebook и Twitter, пока не приобрели в России соответствующих серверов.