Судья в Вашингтоне отложил вынесение приговора Майклу Флинну

В Вашингтоне, в федеральном суде округа Колумбия, судья отложил вынесение приговора Майклу Флинну, бывшему советнику президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал суду не наказывать бывшего советника президента Трампа Майкла Флинна лишением свободы. Сторона обвинения заявила, что Флинн предоставил следствию ценную информацию о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

В документах, предоставленных спецпрокурором, сообщалось, что Флинна допрашивали 19 раз. В ходе допросов бывший советник Трампа передал следователям "информацию о содержании и обстоятельствах взаимодействия между переходной командой [нового президента] и чиновниками из российского правительства".

Флинн проработал на посту советника президента Дональда Трампа всего 24 дня. Причиной его увольнения послужил скандал вокруг его встречи в Вашингтоне с бывшим послом России Сергеем Кисляком. Чуть больше года назад он признал, что лгал ФБР о том, что не обсуждал с Кисляком американские санкции.

Флинн пока что единственный сотрудник администрации Трампа, который признал себя виновным по делу о возможном сговоре штаба Трампа с Кремлем, которое расследует команда спецпрокурора Мюллера. В частности, он рассказал, что люди из ближайшего окружения Трампа, включая его зятя, Джареда Кушнера, давали ему ряд поручений за несколько недель до инаугурации президента. Трамп отрицает какой-либо сговор своего предвыборного штаба с Россией. Федеральное законодательство предусматривает до шести месяцев тюрьмы в качестве наказания за преступление, совершенное Флинном.