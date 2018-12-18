В Калининграде оппозиционер отсудил у полиции 15 тысяч рублей

Суд в Калининграде постановил возместить оппозиционеру Олегу Водяницкому моральный вред, который ему причинили местные полицейские. Активист получит 15 тысяч рублей за то, что был задержан в октябре 2017 года перед акцией за освобождение политика Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Полицейские задержали Водяницкого превентивно, потому что думали, что он примет участие в акции. Однако активист в тот момент находился на больничном. Ему три часа не давали связаться с адвокатом. В протоколе, составленном на Водяницкого, не было указано по какой статье он привлекается к ответственности. Позже активиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию, в которой он не участвовал.

Водяницкий потребовал от полиции 537 тысяч рублей компенсации морального и материального вреда, а также возмещение услуг адвоката в суде. Суд постановил выплатить ему по пять тысяч рублей по каждому из указанных в иске пунктов.