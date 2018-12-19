МВФ и Всемирный банк одобрили новые кредиты для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 18 декабря утвердил новую программу поддержки экономики Украины. В рамках программы Киев в течение 14 месяцев получит 3,9 миллиарда долларов. Первый транш в 1,4 миллиарда поступит до 25 декабря. Об этом сообщило министерство финансов Украины.

По информации ведомства, решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года. Новая программа кредитования Украины принята взамен той, что действовала с марта 2015 года.Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривала выделение Украине 17 с половиной миллиардов долларов.

Ранее в тот же день президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Всемирный банк одобрил предоставление Киеву кредита объемом в 750 миллионов долларов. Решение организации показывает, что Всемирный банк признает существенный прогресс Украины на пути реформ, в частности, в финансовой области, написал Порошенко в твиттере. Он поблагодарил организацию за "долгосрочную поддержку и веру в Украину".

Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие зарубежные организации оказывают властям Украины финансовую помощь в виде кредитов для реформирования украинской экономики и борьбы с коррупцией. Накануне Украина подписала соглашения на более чем 200 миллионов евро с Евросоюзом, в том числе на развитие дорог, энергосбережение в домах, профессиональную стажировку и научные обмены.