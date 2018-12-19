Двух жителей Иркутска осудили по делу об отравлении "Боярышником"

Суд в Иркутске назначил реальные сроки двум местным жителям, признав их виновными в изготовлении контрафактной спиртосодержащей жидкости. Речь, в частности, идет о лосьоне "Боярышник", которым в 2016 году насмерть отравились десятки человек.
В прокуратуре сообщают, что один из обвиняемых получил три года колонии, другой – два. По версии следствия, в конце 2016 года они купили жидкость, содержащую метиловый спирт, и сделали из неё "Боярышник".
Ранее сообщалось, что владелец магазинов, где продавался "Боярышник", и двое работавших с ним предпринимателей, признали вину.
- По данным Министерства здравоохранения, от массового отравления метанолом, содержавшимся в "Боярышнике", в декабре 2016 года погибло более семидесяти человек. Общее число пострадавших превысило сотню.
- В Генеральной прокуратуре России пришли к выводу, что осенью 2016 года на одном из иркутских предприятий местный житель наладил незаконное производство автомобильных стеклоомывающих жидкостей с метиловым спиртом (метанолом). Позднее работник этого же предприятия продал местному таксисту 55 литров метанола. Тот перепродал его лицам, занимавшимся незаконным кустарным производством "Боярышника".
- Товар без сопроводительных документов закупили хозяева двух продуктовых павильонов, продавцы которых реализовывали этот "Боярышник" потребителям, в том числе как алкогольный напиток.
- В феврале этого года владелица одной из торговых точек, где продавали "Боярышник", получила четыре года колонии, а продавщица – три.
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