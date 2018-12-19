Двух жителей Иркутска осудили по делу об отравлении "Боярышником"

Суд в Иркутске назначил реальные сроки двум местным жителям, признав их виновными в изготовлении контрафактной спиртосодержащей жидкости. Речь, в частности, идет о лосьоне "Боярышник", которым в 2016 году насмерть отравились десятки человек.

В прокуратуре сообщают, что один из обвиняемых получил три года колонии, другой – два. По версии следствия, в конце 2016 года они купили жидкость, содержащую метиловый спирт, и сделали из неё "Боярышник".

Ранее сообщалось, что владелец магазинов, где продавался "Боярышник", и двое работавших с ним предпринимателей, признали вину.