Япония выразила протест из-за общежитий для военных РФ на Курилах

Япония выразила России протест из-за строительства казарм для военнослужащих на Курильских островах Итуруп и Кунашир. Как сообщил пресс-секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, соответствующее заявление было сделано 18 декабря по дипломатическим каналам в Москве.

Ранее представитель Восточного военного округа сообщил, что два общежития для российских военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир заселят до конца 2018 года, передаёт ТАСС. По его словам, ещё четыре казармы на островах будут сданы в эксплуатацию в 2019 году.



По данным министерства обороны Японии, на двух Курильских островах, которые Токио считает оккупированной территорией, находятся три с половиной тысячи российских военнослужащих.

В октябре правительство Японии четыре раза выражало России протесты в связи с военными учениями у Курил.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз аннексировал принадлежавшие Японии территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан.

В середине ноября после встречи лидеров России и Японии Кремль сообщил о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов — Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. По данным японских СМИ, Абэ также рассматривает возможность вернуться к положениям декларации 1956 года. Ранее Токио соглашался на заключение мирного договора только после возвращения ему всех Южных Курильских островов.

Ожидается, что Путин и Абэ встретятся в России в конце января.

Согласно данным опроса "Левада-центра", 74 процента россиян выступают против передачи Японии Курильских островов.