Путин обсудит с предпринимателями возможное ужесточение санкций

Развитие российской экономики на фоне неблагоприятной и агрессивной международной конъюнктуры, а также российско-американские отношения станут главными темами ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 20 декабря. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Возможное ужесточение санкций в отношении России будет обсуждаться и на встрече президента Путина с представителями российского бизнеса 27 декабря."Думаю, президент сам поднимет этот вопрос",—заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на вопрос журналистов. Шохин также добавил, что, несмотря на ограничительные меры, российская сторона не должна создавать препоны для работы иностранного бизнеса. Он выразил надежду, что президент поддержит его позицию.

Первые санкции против России ЕС и СШАввели после аннексии Крыма в марте 2014 года. В последующие годы ограничительные меры неоднократно продлевались и ужесточались.

В настоящее время на рассмотрении Конгресса находятся два законопроекта о масштабных ограничениях против Москвы в ответ на вмешательство в американские выборы. Они предполагают заморозку средств крупнейших российских банков и энергетических компаний, а также накладывают ограничения на операции с суверенным долгом России. ​

Летом 2018 года Владимир Путин в ответ на санкции, введенные против России, подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", который предполагает ограничение ввоза товаров иностранного производства. Тогда же президент продлил продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции в отношении России после аннексии Крыма.