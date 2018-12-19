Новый вид амфибий, обнаруженный в Панаме, назвали в честь президента США Дональда Трампа. Право дать имя новому виду животных было разыграно на благотворительном аукционе, пишет The Guardian.

За право дать своё имя открытому в Панаме животному руководитель производящей экологически чистых строительных материалов компании Эйден Белл заплатил 25 тысяч долларов.

Маленькая слепая амфибия в основном живет под землей и умеет зарывать голову в песок, и основатель компании видит сходство между его поведением и поведением президента США. Белл считает, что особая чувствительность dermophis donaldtrumpi к последствиям изменения климата приводит их к угрозе вымирания из-за климатической политики Трампа.

Деньги, собранные на аукционе, достанутся фонду Rainforest Trust charity, занимающемуся спасением тропических лесов.