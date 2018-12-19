СМИ: бывший соратник Макрона получил деньги от российского олигарха

Бывший сотрудник охранной службы президентской партии Франции получил почти 300 тысяч евро от российского миллиардера Искандера Махмудова. Об этом сообщает расследовательский сайт Mediapart. Часть денег Венсен Краз якобы передал фирмам, связанным со взявшим его на работу бывшим главой президентской охраны Александром Беналлой.

По данным французских СМИ, Искандеру Махмудову, чье состояние оценивается примерно в 6 миллиардов евро, принадлежит элитная недвижимость во Франции и других странах ЕС. В расследовании Mediapart также говорится, что власти Испании и Германии подозревают миллиардера в связях с российской организованной преступностью.

Сообщается, что во время получения перевода от Искандера Махмудова Краз еще числился работником партии "Республика вперёд!" президента Франции Эммануэля Макрона. До мая 2018 года он также был резервистом в службе охраны Елисейского дворца.

В пользу фирмы, принадлежавшей Венсену Кразу, со счета Махмудова в Монако в июне перевели 294 тысячи евро, пишет Mediapart. Более половины этой суммы получили фирмы, связанные с Александром Беналлой, бывшим главой охраны президента Макрона. Последнего освободили от должности, когда стало известно, что Беналла во время первомайского митинга в Париже, переодевшись в полицейского, избивал протестующих.

Венсена Краза уволили в июле, когда стало известно, что вместе с Беналлой он также нелегально участвовал в разгоне митинга. Бывший глава президентской охраны Александр Беналла отрицает какую-либо связь с фирмами, получившими переводы от Венсена Краза. Сам фигурант расследования Mediapart отказался от комментариев.

По данным социологических опросов, скандал вокруг шефа охраны Елисейского дворца привел к падению популярности президента Макрона. Поддержка французского президента со стороны населения еще больше снизилась после протестов против повышения налогов на топливо, которые прошли в стране в ноябре и декабре этого года.