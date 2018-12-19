Итоги 2018-го: Армения – страна года, Сорос – человек года

Британский журнал The Economist, ежегодно составляющий рейтинг стран, которым удалось достичь наибольшего прогресса в демократии, признал страной 2018-го года Армению.

Свой выбор редакция объяснила тем, что Армения - "древнее и часто плохо управляемое государство, расположенное в неспокойном регионе", которому в этом году "удалось провести демократические преобразования, обойдясь, при этом, без жертв".

"Протесты, вспыхнувшие после попытки президента Сержа Саргсяна остаться у власти, достигли своей цели, - отмечает издание. - Путинский ставленник был изгнан, никто не был убит, а России не дали повода для вмешательства".

В тройке претендентов на звание "страны года" были также Малайзия, где избиратели на парламентских выборах проголосовали за оппозицию, отказавшись поддержать партию премьер-министра Тун Разака (тот не смог объяснить, откуда на его банковском счете оказались 700 миллионов долларов), и Эфиопия, где к власти пришёл реформатор Абия Ахмед, освободивший политзаключенных, предоставивший значительную свободу СМИ и пообещавший провести новые конкурентные выборы в 2020 году. Правда, как признаёт The Economist, страна так и не справилась с этническим насилием.

Отдельно издание отмечает, что демократические успехи, достигнутые "страной года", не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем. В качестве примеров журналисты приводят прошлогоднего победителя Францию, охваченную сегодня беспорядками, и победителя 2015 года Мьянму, которая "переживает кровавый регресс".

В свою очередь, подводя итоги 2018-го года, британская газета Financial Times назвала человеком года 88-летнего миллиардера Джорджа Сороса, одного из спонсоров демократической партии США. Издание считает, что "в разгар популистских тенденций в политике он стал символом либеральной демократии и открытости общества".

Сорос признан газетой "последовательным борцом за права человека и свободу СМИ", а также "борцом с авторитарными режимами, расизмом и нетерпимостью". Financial Times отдельно подчёркивает, что его ценности прямо противоположны тем, которые, по мнению издания, исповедуют президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.