Объявившие голодовку рабочие хлебозавода обратились к Путину

Объявившие голодовку из-за задержек зарплаты рабочие московского хлебозавода "Черкизово" записали обращение к президенту России Владимиру Путину. О записи и о проблемах предприятия доложат президенту, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Голодовку работники хлебозавода объясняют задержками в выплате заработной платы: её с августа не получают более пятидесяти человек. Общая задолженность предприятия перед сотрудниками – более 10 миллионов рублей.

К начавшемуся 14 декабря протесту присоединились и сотрудники других заводов, входящих в торговый дом "Настюша". Принадлежащий бизнесмену Игорю Пинкевичу холдинг производит около 60 процентов хлеба, продаваемого в Москве. Пинкевича в феврале арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере из-за проблем со строительством жилых комплексов "Царицыно" и "Царицыно-2".

15 декабря Следственный комитет объявил в розыск скрывшегося директора хлебозавода "Черкизово" Яна Соловьева из-за задержек зарплаты свыше двух месяцев.