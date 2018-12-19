В украинской колонии умер осуждённый за терроризм россиянин

В исправительной колонии в городе Дрогобыч на западе Украины умер 45-летний россиянин Валерий Иванов, осужденный за терроризм. Об этом сообщает львовское издание “Леополис” со ссылкой на начальника колонии. Смерть россиянина подтвердили агентству ТАСС в посольстве России в Киеве.

Валерий Иванов воевал на стороне украинских сепаратистов из "ЛНР". Он был задержан украинской стороной в 2015 году, его осудили на 12 лет лишения свободы за терроризм и ведение агрессивной войны. В интервью украинскому телеканалу СТБ Иванов рассказывал, что приехал на Украину из Архангельской области и воевал в составе Казачьей национальной гвардии. Это формирование принимало участие в боевых действиях на территории востока Украины. Он утверждал, что ранее принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Иванов входил в список обмена пленными между Киевом и непризнанными республиками Донбасса, но в 2017 году украинские власти исключили его фамилию из списка, цитирует ТАСС представителя “ЛНР”. В 2018 году Иванов был в списке россиян, которых Украина готова обменять на заключённых в российских колониях, в том числе Олега Сенцова.

О причинах гибели Иванова не сообщается. Подконтрольный сепаратистам из “ЛНР” Луганский информационный центр утверждает, что Иванов был избит охраной колонии и умер в карцере от побоев. Агентство ссылается на слова представителя “ЛНР” Ольги Кобцевой. Она утверждает, что разговаривала с умершим россиянином "несколько дней назад". Начальник колонии в Дрогобычах в свою очередь заявил журналистам, что россиянин умер 10 дней назад.