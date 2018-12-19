В России запретили контактные зоопарки и отстрел бездомных животных

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон "Об ответственном обращении с животными". Документ призван защищать животных от антигуманного обращения, страдания и жестокого умерщвления.

В частности, законопроект запрещает контактные зоопарки и отстрел бездомных животных. Их отлов также будет регламентирован: его будет необходимо снимать на камеру, а позднее размещать информацию о том, в каком из приютов животное содержится. Все животные, попадающие в приюты, должны быть стерилизованы.

Документ также устанавливает правила содержания домашних животных – в том числе собак и кошек.

Закон предполагает и запрет на содержание животных в контактных зоопарках в торговых центрах и ресторанах, а также содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях или на садовых участках.

В документе прописаны правила выгула животных: гулять с ними можно будет только на специально отведенных для этого площадках, а от хозяев потребуют убирать за своими питомцами. Потенциально опасные породы собак, список которых должно утвердить правительство, должны будут выгуливаться в наморднике и на поводке.

Владельцы домашних животных согласно закону обязаны найти им новых владельцев или сдать в приют в случае отказа от их содержания.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" в течение семи лет лоббировали зоозащитные организации и волонтёры. Он был внесён в Госдуму ещё осенью 2010 года, а в первом чтении его приняли в марте 2011-го.

С ноября 2017 года зоозащитники проводили пикеты у здания Госдумы в поддержку закона и даже объявляли голодовку. При этом полиция неоднократно задерживала их.